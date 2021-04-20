Nijerya'da benzine zam yapılmayacağının açıklanmasının ardından benzin istasyonlarının önünde kuyruklar oluştu
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Nijerya'da benzine zam yapılmayacağının açıklanmasının ardından benzin istasyonlarının önünde kuyruklar oluştu

Nijerya'da benzine zam yapılmayacağının açıklanmasının ardından benzin istasyonlarının önünde kuyruklar oluştu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin mayıs ayında benzin fiyatına zam yapılmayacağını açıklaması, ülkede akaryakıt krizine neden oldu.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin mayıs ayında benzin fiyatına zam yapılmayacağını açıklaması, ülkede akaryakıt krizine neden oldu.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari'nin, dün, gelecek ay benzine zam yapılmayacağını açıklamasının ardından ülkedeki bazı benzin istasyonları kapandı.

Başkent Abuja'da açık olan bazı benzin istasyonlarının önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

Akaryakıt istasyonunun önünde bekleyen Ahmadu Bala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, benzin alabilmek için 3 saattir kuyrukta beklediğini belirtti.

Başkentteki akaryakıt istasyonlarının çoğunun kapalı olduğunu aktaran Bala, "Hükümet benzine zam yapmadı ancak istasyonların kapanması sonucunda insanlar benzin almakta zorlanıyor. Kuyrukta beklemek istemeyenler ise sokaklarda pahalıya benzin alıyor." dedi.

Bala, hükümetin zam yapmama kararını olumlu karşıladığını ancak akaryakıt istasyonlarının açılması için acil müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti.

Nijerya'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına 5 kez zam yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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