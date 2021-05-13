Nijerya'da bayram namazı kılındı
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Nijerya'da bayram namazı kılındı

Nijerya'da bayram namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, bayram namazı kılındı.

Batı Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, bayram namazı kılındı.

Ülkede önceki yıllarda stadyum gibi büyük alanlarda kılınan bayram namazı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camilerde eda edildi.

Başkent Abuja'daki Fuad Camisi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan kadın, erkek ve çocuklar geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Fuad Camisi İmamı Thamim Yusuf, yaptığı açıklamada, Müslümanların bayramını kutladı.

Yusuf, ramazanda yapılan ibadet ve cömertliğin diğer aylarda da devam etmesi gerektiğini belirtti.

Nijerya'da devam eden şiddet olaylarına değinen Yusuf, vatandaşların birliği ve beraberliği çağrısında bulunarak ülkede barış olması için halktan dua etmelerini istedi.

Yusuf, son olarak, Filistin ve Filistin halkı için dua etti.

Camide namaz sonrası Müslümanlar bayramlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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