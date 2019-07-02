Nijerya'da batan yolcu teknesi
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyindeki Egbin Nehri'nde yolcu teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyindeki Egbin Nehri'nde yolcu teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Koordinatörü Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, böylece ölü sayısının 14'e yükseldiğini söyledi.
Oke-Osanyintolu, 10 kişinin hala kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Çalışmaların kötü hava şartları nedeniyle kesintili yürütüldüğüne işaret eden Oke-Osanyintolu, "En yakın zamanda arama kurtarma çalışmalarına devam etmeyi planlıyoruz." dedi.
Egbin Nehri'nde dün içinde 27 kişinin bulunduğu tekne, kapasitesinin üzerinde yük taşıması sebebiyle batmış, kazadan 3 kişi sağ kurtulmuştu.