Nijerya'da başörtüsü konusunda uzlaşıya varılamaması nedeniyle kapatılan 10 okulda eğitime yeniden başlandı

Nijerya'nın Kwara eyaletinde, Müslüman öğrencilerin başörtüsü takmasına karşı çıkılan 10 okulda eğitim yeniden başlatıldı.

Kwara Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi yaptığı açıklamada, eyaletin Ilorin bölgesinde hükümetin talimatıyla bugünden itibaren öğrenci ve öğretmenlerin okullara döndüğünü belirtti.

Bölgede güvenliğin sağlandığını aktaran Okasanmi, "Bundan sonra bölgede başörtüsü yüzünden Hristiyan ve Müslüman gruplar arasında tartışma ya da şiddet olayları yaşanmasına izin verilmeyecek." dedi.

Eyaletteki okullarda başörtüsü serbestliği

Hükümet, Kwara eyaletinde uzun süredir gündemde olan okullardaki başörtüsü sorununa son vermek için tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına 26 Şubat'ta serbestlik getirmişti.

Kararı Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Kwara eyaletinde 10 devlet okulu 8 Mart'ta Müslüman ve Hristiyan dini liderlerin kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılmıştı.

Eyalet hükümetinin kararıyla 17 Mart'ta yeniden açılan okulların birinde Müslüman kız öğrencinin okula girişinin engellenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan çatışmada 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu