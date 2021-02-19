Nijerya'da başörtü tartışması yüzünden 10 okul geçici olarak kapatıldı

Nijerya'nın Kwara eyaletindeki okullarda öğrencilerin başörtü takmasının yol açtığı tartışmalar nedeniyle 10 okul geçici olarak kapatıldı.

Eğitim ve Beşeri Sermaye Geliştirme Bakanlığı Daimi Sekreteri Kemi Adesun, yaptığı yazılı açıklamada, Kwara eyaletindeki okullarda öğrencilerin başörtü takması üzerine Müslüman ile Hristiyanlar arasında tartışmalar çıktığını belirtti.

Bu nedenle İlorin bölgesinde 10 okulun geçici olarak kapatıldığını aktaran Adesun, "Okul kapatma kararı, Müslüman ve Hristiyan toplumunun temsilcilerinden oluşan hükümet komitesinin cuma günü iki dinin mensupları arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla yapılan toplantı sonucunda alındı." ifadesini kullandı.

Adesun, hükümetin, bölge sakinlerine sükunet içinde yaşaması çağrısında bulunduğunu belirterek, ebeveynler ve dini liderlerin iki grubu daha da bölebilecek eylemlerden, yorumlardan kaçınmasını gerektiğini kaydetti.

Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı güney ve batı bölgelerde, bazı okullarda başörtüsü kullanımı tartışma konusu oluyor.

Ülkenin Oyo eyaletinde 2018'de 9 öğrenci başörtü taktıkları gerekçesiyle okul yönetimince kampüsten çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu