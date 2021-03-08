Nijerya'da başörtü serbestliğine karşı çıkan 10 misyoner okulu yeniden kapatıldı
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Nijerya'da başörtü serbestliğine karşı çıkan 10 misyoner okulu yeniden kapatıldı

08.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:30
Nijerya'da başörtü serbestliğine karşı çıkan 10 misyoner okulu yeniden kapatıldı

Nijerya hükümeti, Kwara eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilerin başörtü takmasına karşı çıkan 10 misyoner okulunun yeniden kapatıldığını duyurdu.

Nijerya hükümeti, Kwara eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilerin başörtü takmasına karşı çıkan 10 misyoner okulunun yeniden kapatıldığını duyurdu.

Eğitim ve Beşeri Sermaye Geliştirme Bakanlığı Daimi Sekreteri Kemi Adesun, yaptığı yazılı açıklamada, Kwara eyaletindeki 10 misyoner okulunun, başörtü sorununa çözüm bulunamaması nedeniyle bir sonraki emre kadar kapatıldığını belirtti.

Adesun, bu kararın eyaletin güvenliği için alındığını belirterek, "Bu nedenle hükümet, bu okullardaki öğrenciler ve öğretmenlerin, aksi açıklanana kadar evde kalmalarını istiyor." ifadesini kullandı.

Sekreter Adesun, hükümetin her zaman adalete, çoğulculuğa ve her vatandaşın haklarına saygı göstermeye kararlı olduğunu kaydetti.

Eyaletteki okullarda başörtüsü serbestliği

Hükümet, Kwara eyaletinde uzun süredir gündemde olan okullarda başörtüsü sorununa son vermek için tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına 26 Şubat'ta serbestlik getirmişti.

Bu kararı, Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Kwara eyaletinde 10 misyoner okul, 19 Şubat'ta, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerinin, kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılmıştı. Bugün açılan 10 okul, hükümetin başörtüsü serbestliği kararına karşı çıktığı gerekçesiyle yeniden kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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