Nijerya'da aşure etkinliğindeki arbede

11.09.2019 00:12

Nijerya'nın kuzeyinde aşure etkinliğinde Şii Nijerya İslami Hareketi (IMN) mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda ölenlerin sayısının 13, yaralananların sayısının ise 10 olduğu belirtildi.

IMN Sözcüsü İbrahim Musa, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin Kaduna, Bauchi, Gombe, Sokoto ve Katsina eyaletlerinde düzenlenen etkinliklerde güvenlik güçlerine ateş açıldığını söyledi.

Musa, eyaletlerde yaşanan olaylarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Öte yandan güvenlik güçleri konuya ilişkin açıklama yapmadı.

IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı

Liderliğini İbrahim Zakzaki'nin yaptığı IMN mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında 2014'te yaşanan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Bir süredir ev hapsinde tutulan Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuz ayında başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri Nijerya'da yasaklanmıştı.

Zakzaki'nin bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu tespit edilmişti.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavisi için şartlı olarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA