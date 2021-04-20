Nijerya'da askerlerle Boko Haram üyeleri arasındaki çatışmada 40 Boko Haram üyesi öldü
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Nijerya'da askerlerle Boko Haram üyeleri arasındaki çatışmada 40 Boko Haram üyesi öldü

Nijerya'da askerlerle Boko Haram üyeleri arasındaki çatışmada 40 Boko Haram üyesi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda askerlerle Boko Haram üyeleri arasındaki çatışmada en az 40 Boko Haram üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda askerlerle Boko Haram üyeleri arasındaki çatışmada en az 40 Boko Haram üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, adını vermek istemeyen bir askeri yetkili, Borno eyaletine bağlı Dikwa bölgesinde teröristler ile askerler arasında 13 saat boyunca çatışma yaşandığını belirtti.

Çatışmada en az 40 Boko Haram üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını ifade eden yetkili, teröristlere ait araç ve önemli miktarda mühimmatın da imha edildiğini vurguladı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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