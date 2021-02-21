Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü
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Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü

21.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:02

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da, askerleri taşıyan uçak düştü, 6 asker hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkent Abuja'daki Nnamdi Azikwe Havalimanı'ndan kalkan askeri uçak, havalimanı yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

Kazada uçağın içinde bulunan 6 asker yaşamını yitirdi. Olay bölgesinde sevk edilen itfaiye ekipleri, kaza nedeniyle çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

BAKAN'DA 'SAKİN KALIN' UYARISI

Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askeri uçak King Air, Abuja pistimizin hemen önünde düştü. Ölümcül gibi görünüyor. Hepimiz sakin kalmalıyız ve ordunun soruşturmasının sonucunu beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları (1)
FATİH: Nijerya ülke mi ya Allah aşkına..
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