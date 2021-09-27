Nijerya'da askeri üsse saldırıda 17 kişi öldü
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Nijerya'nın kuzeyindeki Sokoto eyaletinde güvenlik güçlerinin ortak kullandığı üsse düzenlenen saldırıda 17 asker ve polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya'nın kuzeyindeki Sokoto eyaletinde güvenlik güçlerinin ortak kullandığı üsse düzenlenen saldırıda 17 asker ve polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Premium Times'ın haberine göre, Sokoto milletvekillerinden Aminu Gobir, Dama kasabasında silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 17 asker ve polisin öldüğünü belirtti.
Gobir, teröristlerin güvenlik görevlilerine ait araçları da ateşe verdiğini kaydetti.
Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da 9 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi kaçırılmıştı.
AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri