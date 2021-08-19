Nijerya'da aşırı yağışlar sonucu 454 ev yıkıldı
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Nijerya'da aşırı yağışlar sonucu 454 ev yıkıldı

Nijerya'da aşırı yağışlar sonucu 454 ev yıkıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde çok sayıda ev ve kamuya ait yapı kullanılamaz hale geldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde çok sayıda ev ve kamuya ait yapı kullanılamaz hale geldi.

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Sekreteri Muhammed Sulaiman, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı kesimlerinde şiddetli sağanakların neden olduğu sel sonucu 454 evin yanı sıra çok sayıda kamu binasının yıkıldığını belirtti.

Sulaiman, felaket nedeniyle 2 binden fazla kişinin yerinden olduğunu kaydederek, 300 tarlanın sular altında kaldığını ifade etti.

Nijerya'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle son bir haftada 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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