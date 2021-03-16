Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle 618 okulda eğitime ara verildi
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Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle 618 okulda eğitime ara verildi

16.03.2021 01:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 01:55
Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle 618 okulda eğitime ara verildi

Nijerya'nın kuzeyinde son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle 618 okulda eğitime ara verildi.

Nijerya'nın kuzeyinde son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle 618 okulda eğitime ara verildi.

Ülkede son zamanlarda okulları hedef alınan saldırılar düzenlenmesi ve yüzlerce öğrencinin kaçırılması nedeniyle Sokoto, Zamfara, Kano, Katsina, Niger ve Yobe eyaletlerindeki 618 okul kapatıldı.

Sokoto Güvenlik İşleri Komiseri Garba Moyia, yaptığı açıklamada, kuzey bölgesinde artan öğrenci kaçırma eylemlerini önlemek için böyle bir karar alındığını belirtti.

Moyia, bu bölgelerde daha önce kaçırılan öğrencileri bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Nijerya'da ocak ayından bu yana 5 kez okullardan öğrenci kaçırıldı. En son Kaduna eyaletinde silahlı kişiler bir okula düzenledikleri saldırıda 3 öğretmeni kaçırmıştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle Kaduna gibi bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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