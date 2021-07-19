Nijerya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle iki eyalette bayram kutlamaları yasaklandı
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Nijerya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle iki eyalette bayram kutlamaları yasaklandı

Nijerya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle iki eyalette bayram kutlamaları yasaklandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kano ve Kaduna eyaletlerinde kurban bayram kutlamaları yasaklandı.

Nijerya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kano ve Kaduna eyaletlerinde kurban bayram kutlamaları yasaklandı.

Kano Eyalet Komiseri Malam Muhammed Garba, yaptığı yazılı açıklamada, bayram namazının Kovid-19 tedbirlerine göre camilerde kılınacağını ancak her yıl yapılan geleneksel at yarışı olan "Hawan Daushe" kutlamalarının yapılmayacağını belirtti.

Bu kararın Kovid-19 ile mücadele kapsamında alındığını kaydeden Garba, halkın "evlerinde kalmaları" çağrısında bulundu.

Kaduna Eyaleti Zazzau Emiri Alhaji Ahmed Bamalli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl Kovid-19 nedeniyle Kurban Bayramı kutlamalarının yapılmayacağını duyurdu.

"Kırmızı alarm" ilan edilmişti

Nijerya'da tespit edilen Delta varyantı nedeniyle başkent Abuja'nın yanı sıra Lagos, Oyo, Rivers, Kaduna, Plateau ve Kano eyaletlerinde "kırmızı alarm" ilan edilmişti.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da salgının başından bu yana 169 bin 532 kişi virüse yakalandı, bunlardan 164 bin 699'u sağlığına kavuştu, 2 bin 127 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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