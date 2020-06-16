Nijerya'da artan cinsel taciz ve tecavüzlere protesto
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Nijerya'da artan cinsel taciz ve tecavüzlere protesto

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son dönemde arttığı belirtilen cinsel taciz ve tecavüz vakaları protesto edildi.

Nijerya'da artan cinsel taciz ve tecavüzlere protesto
16.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:06

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son dönemde arttığı belirtilen cinsel taciz ve tecavüz vakaları protesto edildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Benue eyaletinde toplanan protestocu grup, hükümetten artan tecavüzlere karşı önlem almasını ve failleri yakalayıp cezalandırmasını istedi.

Göstericiler, "Tecavüze hayır" ve "Tecavüz mağdurları adalet istiyor" pankartları taşıdı.

Yaklaşık 500 kişilik grubun farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri yürüyüş olaysız sona erdi.

Ülke genelinde tecavüz vakalarına karşı olağanüstü hal ilan edildi

Nijerya hükümeti, artan tecavüz ve cinsel taciz vakalarına karşı ülkenin 36 eyaletinde olağanüstü hal ilan etti.

Federal hükümet ayrıca eyalet valilerine de çağrı yaparak faillerin yakalanarak cezalandırılmasını talep etti.

Polisin açıkladığı verilere göre ocak-mayıs döneminde ülke genelinde 717 tecavüz vakası tespit edildi.

Aktivistler ise sosyal medya platformları ve gösterilerle tecavüz ve cinsel taciz olaylarına karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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