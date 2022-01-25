Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'un üzerindeki içeceklerin satışı yasaklandı - Haberler
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Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'un üzerindeki içeceklerin satışı yasaklandı

Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'un üzerindeki içeceklerin satışı yasaklandı
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'un üzerinde olan içeceklerin satışını ve üretimini yasaklandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da alkol oranı yüzde 30'un üzerinde olan içeceklerin satışını ve üretimini yasaklandı.

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, yaptığı açıklamada, ülkede alkollü içeceklerin tüketimine karşı yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Ülkede alkol oranı yüzde 30'un üzerindeki içeceklerin satışı kaydının yasaklandığını aktaran Adeyeye, torbacık alkollü içeceklerin üretiminin de yasaklandığını ifade etti.

Adeyeye, kararın NAFDAC'ın Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) ile Gıda, İçecek ve Tütün Derneği ile yaptığı uzun görüşmenin sonucunda alındığını aktardı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Batı Afrika, Nijerya, Alkol, İlaç, Güncel, Haber

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