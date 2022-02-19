Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 17 ölü

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde akaryakıt yüklü tanker, yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Lagos-İbadan otoyolunda meydana gelen kazanın ardından tanker alev aldı. Ogun Yol Güvenliği Birliği Sözcüsü Florence Okpe, olay yerinde yaptığı açıklamada, feci kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Ölümcül kaza şerit ihlali ve tehlikeli sürüşten kaynaklandı" şeklinde konuştu. Okpe, kurtarma çalışmasının sona erdiğini, ancak olay yerindeki kurtarma ekiplerinin kazadan etkilenen kişilerin sayısını henüz tespit edemediğini aktardı. - ABUJA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa