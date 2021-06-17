Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile minibüs çarpıştı: 7 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile minibüs çarpıştı: 7 ölü

Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile minibüs çarpıştı: 7 ölü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, akaryakıt yüklü tanker ile minibüsün çarpışmasının ardından çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, akaryakıt yüklü tanker ile minibüsün çarpışmasının ardından çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Ogun eyaletindeki Ajilete-Idiroko kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker, minibüsle çarpıştı ve ardından alev aldı.

Yangında tankerin sürücüsü ile minibüste bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kazanın tanker sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile minibüs çarpıştı: 7 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 01:32:32. #1.14#

title