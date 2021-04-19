Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 ölü

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 ölü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi üzerine meydana gelen patlamada en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi üzerine meydana gelen patlamada en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Benue Eyalet Koordinatörü Yakubu Muhammed, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, eyaletin Oshigbudu-Obagaji kara yolunda kontrolden çıkan akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından patlama meydana geldiğini belirtti.

Muhammed, patlamada ilk belirlemelere göre, aralarında 3 kadın ve bir çocuğun bulunduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Muhammed, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Muhammed, patlamada çevredeki evler ve dükkanların da zarar gördüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müjde Ar Ersin Korkut Kaan Yıldırım
Spor Muslera Cenk Tosun Ryan Babel Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 ölü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 01:34:34. #1.16#

title