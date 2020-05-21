- Nijerya'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Nijerya'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı Nijerya'da akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

- Nijerya'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı LAGOS - Nijerya'da akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Nijerya'nın Lagos kentinde bulunan Otedola Köprüsü'nde yakıt yüklü tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı. Kaynak: İHA