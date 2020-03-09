Nijerya'da akademisyenlerden "uyarı grevi"
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Nijerya, Afrika, Güncel

Nijerya'da akademisyenlerden "uyarı grevi"

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da akademisyenler, hükümetin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle iki hafta "uyarı grevi" başlattı.

09.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:34
Nijerya'da akademisyenlerden

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da akademisyenler, hükümetin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle iki hafta "uyarı grevi" başlattı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) Başkanı Biodun Ogunyemi, basına yaptığı açıklamada, hükümetin akademisyenlerin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle ülke çapında iki haftalık uyarı grevi başlatıldığını belirtti.

Hükümetin getirdiği Personel Bilgi Sistemi (IPPIS) uygulamasını ASUU'nun kabul etmediğinin altını çizen Ogunyemi, "Hükümet IPPIS uygulaması getirdiği için maaşlarımızı ödemiyor. Zaten düşük maaş veriyorlardı, şimdi de maaşlarımız ödemiyorlar." dedi.

Ogunyemi, hükümetin iki hafta içinde akademisyenlerin taleplerini yerine getirmemesi halinde grevin devam edeceğini vurguladı.

Nijerya'da bir süre önce Üniversite Akademisyenleri Sendikası da hükümetin 2009'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle "süresiz grev" kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Manşet

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