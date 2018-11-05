Nijerya'da Akademisyenlerden "Süresiz Grev"

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da akademisyenler, yetersiz eğitim kaynakları ve hükümetin maaşları düşük tuttuğu gerekçesiyle süresiz grev başlattı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası Temsilcisi Dr. Osman Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademisyenler olarak hükümet taleplerini karşılayana kadar ülke genelinde süresiz grev kararı aldıklarını söyledi.

Grev kararının sadece maaşlarla ilgisi olmadığına dikkati çeken Muhammed, "Ülkede daha kaliteli eğitim için 2017'den beri taleplerimizi hükümete iletiyoruz ancak karşılık alamıyoruz." dedi.

Muhammed, "Üniversitelerimiz için önerilen öğrenim ücretlerinin artışına da karşıyız. Bu ücretle okulların durumu daha da kötü olacak. Ülkenin ekonomik durumu ile öğrenciler zar zor öğrenim ücreti ödüyor ve şimdi artarsa daha da zorlanırlar." ifadesini kullandı.

Ayrıca Muhammed, hükümete 2009'da sendikayla imzalanan anlaşmada verdiği sözleri yerine getirme çağrısında bulundu.