Nijerya'da Akademisyenler Greve Ara Verdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da akademisyenlerin, hükümetle yapılan anlaşmadan sonra 3 aydır sürdürdükleri greve ara verdikleri belirtildi.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) Başkanı Biodun Ogunyemi yaptığı açıklamada, taleplerin yerine getirilmesi için hükümetle mutabakat imzaladıklarını bildirdi.

Anlaşma kapsamında akademisyenlerin maaşlarının yükseltileceğini ve eğitimin kalitesinin artırılacağını ifade eden Ogunyemi, söz konusu talepler yerine getirilmez ise grevin yeniden başlatılacağını kaydetti.

Ogunyemi, "Kaliteli bir eğitim sistemi olana kadar asla pes etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Nijerya'da akademisyenler, geçen kasım ayında yetersiz eğitim kaynakları ve hükümetin maaşları düşük tuttuğu gerekçesiyle süresiz greve gitmişti.

Kaynak: AA