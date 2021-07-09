Nijerya'da açılan "Kapadokya" temalı restoran müşterilere farklı bir deneyim yaşatıyor

Nijerya'nın başkenti Abuja'da açılan Kapadokya temalı restoran, müşterilerine, Türkiye'ye hiç gitmeden Kapadokya deneyimi yaşatıyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da açılan Kapadokya temalı restoran, müşterilerine, Türkiye'ye hiç gitmeden Kapadokya deneyimi yaşatıyor.

Mağara konseptli "Kapadoccia" ismiyle hizmet veren restoranda, sinevizyonla duvara yansıtılan Kapadokya videosu, müşterilere Türkiye'yi ziyaret etmenin hayalini kurduruyor.

Restoranın Genel Müdürü Oliver George, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3,5 yıl önce Kanada'dan Nijerya'ya geldiğini ve başkent Abuja'yı çok beğendiğini söyledi.

George, yıllardır Nijerya'da restoran açma hayali kurduğunu ve dikkati çekecek bir şey ortaya çıkartmak istediğini anlattı.

Konsept konusunda çok zorlandığını vurgulayan George, "İlk olarak mağara konseptli bir restoran düşündük, bununla ilgili internette araştırmalar yaparken tesadüfen Kapadokya'ya rastladık ve çok beğendik." dedi.

George, Türkiye'ye hep gitmek istediğini ifade ederek, Kapadokya'nın Türkiye'de olduğunu görünce bu fırsatı kullanarak restoranın çizimini yapan mimarla Kapadokya'yı ziyaret ettiklerini dile getirdi.

"Menüde Türk yemekleri bulunuyor"

Türkiye'yi ve Kapadokya'yı çok beğendiklerini anlatan George, "Kapadokya'yı ziyaret ettik ve gerçekten orayı çok beğendik, 'hemen böyle bir şey yapalım' diye karar verdik." dedi.

George, restorana da "Kapadoccia" ismini verdiklerini, ziyaretleri sırasında Kapadokya'dan aldıkları bazı objeleri restoranda sergilediklerini ifade etti.

Menüde Türk yemeklerinin de bulunduğunu belirten George, ziyaretçilere pide, lahmacun, karnıyarık, İskender ve Adana kebap gibi yemekleri servis ettiklerini ifade etti.

George, buraya gelen müşterilerin kendilerini Türkiye'deymiş gibi hissetmelerini istediklerini vurgulayarak "Gelenlere ilk önce kolonya veriyoruz ve yemekten sonra çay, lokum ikram ediyoruz." diye konuştu.

Restoran sayesinde birçok kişi, Türkiye'ye ve Kapadokya'ya gitmek istiyor

Restoranın çok beğenildiğini vurgulayan George, gelenlerin çoğunun böyle bir konsepti daha önce hiç görmediklerini söylediklerini aktardı.

Bazı müşterilerin restorana geldikten sonra Kapadokya'ya gitmek istediklerini söyleyen George, "Buraya gelen bazı kişiler de Fransa, Hollanda, ABD gibi Avrupa ülkelerini ziyaret ettiklerini ancak Kapadokya'yı hiç duymadıklarını, bu restoran sayesinde de gitmek istediklerini söylüyor." ifadesini kullandı.

George, ileride Türk turizmine katkı sağlamak için Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde Nijerya'dan Türkiye'ye ziyaretçi göndermeyi hedeflediğini söyledi.

"Gerçek Kapadokya'yı görmek isterim"

Müşterilerden Maryama Shehu, Türkiye'nin adını duyduğunu ancak Kapadokya gibi bir yerin varlığından hiç haberdar olmadığını söyledi.

Shehu, bu restoran sayesinde Türkiye'ye gitme hayali kurduğunu belirterek "Çok güzel bir restoran, bu restoran böyle ise gerçek Kapadokya nasıldır kim bilir. Muhakkak görmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu