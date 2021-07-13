Nijerya'da AA'nın 15 Temmuz'u anlatan fotoğrafları sergilendi
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Nijerya'da AA'nın 15 Temmuz'u anlatan fotoğrafları sergilendi

Nijerya'da AA'nın 15 Temmuz'u anlatan fotoğrafları sergilendi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz-Türkiye Geçilmez" adıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz-Türkiye Geçilmez" adıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde düzenlenen fotoğraf sergisinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi anlatıldı.

Serginin açılışına, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammed Musa Bello, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bayraktar, sergi için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, tipik bir askeri darbe girişimi olmadığını belirterek "Bu iğrenç girişimin failleri, kendisine çılgınca 'Evrenin İmamı' diyen ve Türk devletinin kontrolünü ele geçirmeyi amaçlayan adam olan Fetullah Gülen'in müritlerinden oluşuyor." dedi.

FETÖ'nün o gece sergilediği vahşeti ve ihaneti anlatacak uygun kelimeleri bulmanın mümkün olmadığını kaydeden Bayraktar, bu olayın Türkiye tarihindeki en kötü terör eylemi olduğunu ifade etti. Bayraktar, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, operasyonlarını sürdürdüğü tüm ülkeler için bir tehdit olduğunun altını çizerek Türkiye'deki eylemleri diğer ülkeler için bir "uyandırma çağrısı" olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Programın sonunda 15 Temmuz şehitleri anısına fidanlar dikildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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