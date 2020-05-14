Nijerya'da 98 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 98 yaşındaki bir kadının iyileştiği bildirildi.
14.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:34
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 98 yaşındaki bir kadının iyileştiği bildirildi.
Lagos Valisi Sanwo-Olu Babajide, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lagos'taki karantina merkezinde Kovid-19 tedavisi gören 98 yaşındaki bir kadın hastanın iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.
Babajide, paylaşımda, "Bugün Lagos'taki en yaşlı Kovid-19 hastamıza yapılan testi negatif çıktıktan sonra taburcu ettik. 98 yaşındaki kadın, bugün taburcu edilen 25 kişinin arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Nijerya'da şimdiye kadar 4 bin 971 Kovid-19 vakası görülürken, 164 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 1070'e yükseldi.
Kaynak: AA