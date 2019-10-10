Nijerya'da 90 silahlı çete üyesi yakalandı

10.10.2019 20:10

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonda 90 çete üyesi yakalandı.

Niger Eyalet Polisi Sözcüsü Muhammed Abubakar, yaptığı açıklamada, polis ve ordu iş birliğinde eyaletin Minna bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 90 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Abubakar, çok sayıda üyenin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Abubakar, çetelere bilgisayar, motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Bölgede iki hafta önce silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 109 çete üyesi yakalanmıştı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: AA