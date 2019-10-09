Nijerya'da 9 kişi kaçırıldı

09.10.2019 15:10

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın başkenti Abuja'da 9 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Abuja Polisi Sözcüsü Anjuguri Manzah, yaptığı açıklamada, askeri üniforma giyen silahlı kişilerin başkent Abuja'ya bağlı Kuje bölgesinde silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Manzah, saldırıda 1'i çocuk 9 kişinin kaçırıldığı bilgisini paylaştı.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Manzah, kaçırılanları bulmak için arama çalışmalarının başladığını ifade etti.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, saldırganların, kaçırdığı kişilerin serbest bırakılması karşılığında 10 milyon naira (yaklaşık 161 bin TL) fidye istedikleri öne sürüldü.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

Kaduna, Zamfara, Cross River, River, Bayelsa, Edo, Enugu ve Kwara fidye için kaçırma hadiselerinin yaşandığı eyaletlerin başında geliyor.

Ülkede 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: AA