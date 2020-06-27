Nijerya'da 9 kişi fidye için kaçırıldı Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 9 kişinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında 9 kişinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletinin Isua Akoko bölgesinden, başkent Abuja'ya gitmekte olan yolcu otobüsü, silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda silahlı kişilerinin kaçırdığı 9 kişiden biri, kısa süre sonra elinde, 100 milyon naira (1 milyon 768 bin TL) fidye istediklerini yazan bir notla serbest bırakıldı.

Ondo Eyalet Polis Sözcüsü Tee-Leo Ikoro, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçırılan kişileri kurtarmak için çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu"nda 2 bin 504 çete üyesi yakalanmış ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: AA