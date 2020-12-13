Nijerya'da 9 Boko Haram militanı ölü ele geçirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 9 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno ve Yobe eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 9 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, birçoğunun da yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 1 askerin yaşamını yitirdiğini aktaran Onyeuko, teröristlere ait motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu