Nijerya'da 8 Haziran'da kaçırılan 100 kişi serbest bırakıldı
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Nijerya'da 8 Haziran'da kaçırılan 100 kişi serbest bırakıldı

Nijerya'da 8 Haziran'da kaçırılan 100 kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 8 Haziran'da silahlı kişilerin kaçırdığı 100 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 8 Haziran'da silahlı kişilerin kaçırdığı 100 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, 8 Haziran'da Zamfara eyaletine bağlı Manawa köyünde kaçırdığı 100 kişiyi serbest bıraktığını belirtti.

Shehu, "Hükümet, herhangi bir fidye ödemeden rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasını başarıyla sağladı." dedi.

Serbest bırakılanların çoğunun emziren anneler ve çocukları olduğunu aktaran Shehu, bu kişilerin sağlık durumları iyi olduğunu ifade etti.

Otlak kavgası

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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