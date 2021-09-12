Nijerya'da 8 ayda 1000'den fazla öğrenci kaçırıldı

Sivil toplum kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 8 ayda 1000'den fazla öğrencinin kaçırıldığını bildirdi.

Vakıftan yayımlanan rapora göre, Nijerya'da 2020-2021'de okullara yönelik artan saldırılar, birçok okulun kapanmasına yol açarken ülkenin eğitim sistemini "aşırı risk" altına soktu.

Ülkede Ocak-Ağustos 2021 arası süreçte 1000'den fazla öğrenci kaçırıldı ve bu öğrencilerin birçoğu hala kaçıranların elinde.

Çocukları Kurtarın Vakfı??????? Nijerya Direktörü Mercy Gichuhi, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede okullara hedef alınan saldırıların endişe verici olduğuna işaret ederek, "Eğitim saldırıya uğradığında, bir nesil saldırıya uğrar." dedi.

Saldırı zamanlarında en çok çocukların ve kadınların savunmasız olduğunun altını çizen Gichuhi, "Bu, onları daha yüksek travma, korku, cinsiyete dayalı şiddet, fiziksel ve cinsel istismar riskine sokuyor." ifadesini kullandı.

Gichuhi, saldırılar nedeniyle pek çok çocuğun eğitimini yarıda bırakmaktan başka seçeneği olmadığını kaydederek, bazılarının da çocukluk hayallerinden vazgeçerek okula dönmeyeceğini belirtti.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.