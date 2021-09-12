Nijerya'da 8 ayda 1000'den fazla öğrenci kaçırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da 8 ayda 1000'den fazla öğrenci kaçırıldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da 8 ayda 1000'den fazla öğrenci kaçırıldı

Sivil toplum kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 8 ayda 1000'den fazla öğrencinin kaçırıldığını bildirdi.

Sivil toplum kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 8 ayda 1000'den fazla öğrencinin kaçırıldığını bildirdi.

Vakıftan yayımlanan rapora göre, Nijerya'da 2020-2021'de okullara yönelik artan saldırılar, birçok okulun kapanmasına yol açarken ülkenin eğitim sistemini "aşırı risk" altına soktu.

Ülkede Ocak-Ağustos 2021 arası süreçte 1000'den fazla öğrenci kaçırıldı ve bu öğrencilerin birçoğu hala kaçıranların elinde.

Çocukları Kurtarın Vakfı??????? Nijerya Direktörü Mercy Gichuhi, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede okullara hedef alınan saldırıların endişe verici olduğuna işaret ederek, "Eğitim saldırıya uğradığında, bir nesil saldırıya uğrar." dedi.

Saldırı zamanlarında en çok çocukların ve kadınların savunmasız olduğunun altını çizen Gichuhi, "Bu, onları daha yüksek travma, korku, cinsiyete dayalı şiddet, fiziksel ve cinsel istismar riskine sokuyor." ifadesini kullandı.

Gichuhi, saldırılar nedeniyle pek çok çocuğun eğitimini yarıda bırakmaktan başka seçeneği olmadığını kaydederek, bazılarının da çocukluk hayallerinden vazgeçerek okula dönmeyeceğini belirtti.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kaan Yıldırım Yevgeniy Ziniçev
Spor Arda Turan
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nijerya'da 8 ayda 1000'den fazla öğrenci kaçırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 17:46:27. #1.11#