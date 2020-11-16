Nijerya'da 750 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lagos eyaletindeki silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 750 kişi yakalandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lagos eyaletindeki silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 750 kişi yakalandı.

Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, basına yaptığı açıklamada, eyalette son zamanlarda artan şiddet olayları nedeniyle eyaletin 14 bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Odumosu, operasyonlarda 750 silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda silah, uyuşturucu ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini aktaran Odumosu, eyalette iki hafta süren polis şiddetine karşı protestolarda yağmalanan eşyaların da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Odumosu, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini belirtti.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu