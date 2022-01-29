Nijerya'da 7 BM kuruluşu vergi kaçırmakla suçlandı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın etkili olduğu Borno eyaletinde Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı 7 kuruluşu vergi kaçırmakla suçlandı.

Borno Eyaleti İç Gelir Servisi (BO-IRS), BM'nin 7 kurumunu vergi kaçakçılığıyla suçladı.

BO-IRS tarafından yapılan açıklamada, vergi kaçakçılığıyla suçlanan 7 kurumun Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olduğu belirtildi.

Açıklamada, BM sisteminin operasyonlarını düzenleyen uluslararası yasaların onları tüzel kişilik olarak vergi ödemekten muaf tutmasına rağmen, özellikle yerel personelleri ve sözleşme ortakları için geçerli olmadığı kaydedildi.

BO-IRS Başkanı Mohammad Alkali, yaptığı açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) gibi BM kurumlarının bu yasalara uyduğunu belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Bölgede artan saldırıları nedeniyle BM'nin farklı kurumları insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.