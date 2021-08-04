Nijerya'da 7 ayda kaçırılan öğrenciler için 2,4 milyon dolar fidye ödendi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, silahlı kişilerin kaçırdığı öğrencilerin serbest bırakılması için 7 ayda 2,4 milyon dolar fidye ödendiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, silahlı kişilerin kaçırdığı öğrencilerin serbest bırakılması için 7 ayda 2,4 milyon dolar fidye ödendiği bildirildi.

Punch'ta yayımlanan habere göre, hazırlanan bir ulusal güvenlik raporunda, ülkenin zorlu güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ülkenin kuzeybatısında, geçen yılın kasım ayından bu yılın mayıs ayına kadar, silahlı kişilerin düzenlediği beş ayrı saldırıda kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için 2,4 milyon dolar fidye ödendiği kaydedildi.

Nijerya hükümeti, serbest bırakılan öğrenciler için fidye ödemediğini duyurmuştu.

Ülkede, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde birçok kez, öğrenciler okullardan kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu