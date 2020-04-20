Nijerya'da 68 yaşındaki kadın ikiz doğurdu Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos şehrinde 68 yaşında bir kadının, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos şehrinde 68 yaşında bir kadının, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurduğu bildirildi.

Lagos Üniversitesi Eğitim Hastanesi (LUTH) Başkanı Wasiu Adeyemo, basına yaptığı açıklamada, tüp bebek tedavisiyle hamile kalan 68 yaşındaki bir kadının ikizlerini sağlıklı şekilde dünyaya getirdiğini belirtti.

Adeyemo, kadının hayatında ilk kez hamile kaldığını ve 37. haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdiğini kaydetti.

Adeyemo, bu olayın Nijerya ve Afrika'da ilk olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA