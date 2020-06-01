Nijerya'da 67 silahlı çete üyesi yakalandı Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Adamawa eyaletindeki silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 67 kişi yakalandı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Adamawa eyaletindeki silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 67 kişi yakalandı.

Adamawa Emniyet Müdürü Olubenga Adeyanju, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 67 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Adeyanju, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Adeyanju, silahlı kişilerin kaçırdığı 4 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçilerin çatışmasıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA