Nijerya'da 60 milyon insan okuma yazma bilmiyor

21.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:08

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaklaşık 60 milyon insan okuma yazma bilmiyor.

Kitle Okuryazarlığı, Yetişkin ve Yaygın Eğitim için Ulusal Komisyon Genel Sekreteri Prof. Dr. Abba Ebubekir Haladu, Nijerya'da özellikle genç ve yetişkin nüfusta yüksek oranda okuma ve yazma eksikliğinin olduğunu belirterek, "Yaklaşık 60 milyon Nijeryalı herhangi bir dili ne okuyabiliyor ne de yazabiliyor." dedi.

Haladu, Nijerya'nın sürdürülebilir kalkınmayı sağlaması için erkek, kadın, genç, yaşlı herkesin okuma, yazma ve hesap yapabilme kabiliyetine sahip olması gerektiğini vurguladı.

UNICEF verilerine göre, petrol ve doğalgaz zengini ülkede 15 milyona yakın çocuk okula gidemiyor. Hükümetin yürüttüğü çalışmalar neticesinde eğitime ayrılan bütçe 2018 yılında yüzde 7'den yüzde 26'ya, yani Birleşmiş Milletler standartlarına çıkarılsa da eğitime katılım halen yetersiz.

Kaynak: AA