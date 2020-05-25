Nijerya'da 6 haftada 1000'den fazla Boko Haram üyesinin öldürüldüğü açıklandı
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Nijerya'da 6 haftada 1000'den fazla Boko Haram üyesinin öldürüldüğü açıklandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, son 6 haftada terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 1000'den fazla örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya'da 6 haftada 1000'den fazla Boko Haram üyesinin öldürüldüğü açıklandı
25.05.2020 00:59 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:59

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, son 6 haftada terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 1000'den fazla örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Tukur Buratai, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun bir buçuk aydır Çad Gölü Havzası'nda Nijerya'nın Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buratai, son 6 haftada ordunun düzenlediği operasyonlarda, 1015 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, yüzlerce teröristin yaralı olarak kaçtığını açıkladı.

Operasyonlarda 84 teröristin yakalandığını aktaran Buratai, teröristlere ait 150 araç, silah ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Buratai, operasyonlarda 11 askerin de yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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