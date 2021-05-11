Nijerya'da 58 mahkuma ramazan affı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da 58 mahkuma ramazan affı

Nijerya'da 58 mahkuma ramazan affı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 58 mahkum affedildi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 58 mahkum affedildi.

Kano Adliye Sekreteri Baba Jibo-Ibrahim, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla 58 mahkumun affedilerek serbest bırakıldığını belirtti.

Jibo-Ibrahim, İslam dünyasında böyle önemli gününde mahkumlara verilecek en güzel hediyenin aileleriyle bayramı kutlamak olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından tam kapanma dönemindeki denetimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından tam kapanma dönemindeki denetimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Eda Ece Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Cyle Larin Arda Turan Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'da 58 mahkuma ramazan affı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 19:24:43. #1.15#

title