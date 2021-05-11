Nijerya'da 58 mahkuma ramazan affı

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 58 mahkum affedildi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 58 mahkum affedildi.

Kano Adliye Sekreteri Baba Jibo-Ibrahim, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla 58 mahkumun affedilerek serbest bırakıldığını belirtti.

Jibo-Ibrahim, İslam dünyasında böyle önemli gününde mahkumlara verilecek en güzel hediyenin aileleriyle bayramı kutlamak olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu