Nijerya'da 55 yaşındaki kadın üçüz dünyaya getirdi
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Nijerya'da 55 yaşındaki kadın üçüz dünyaya getirdi

Nijerya'da 55 yaşındaki kadın üçüz dünyaya getirdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde Tegbe Awusaziba isimli kadın 55 yaşında üçüz bebek dünyaya getirdi.

Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde Tegbe Awusaziba isimli kadın 55 yaşında üçüz bebek dünyaya getirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, uzun yıllar çocuk sahibi olmayı dileyen Awusaziba, yaşına rağmen üçüz annesi oldu.

Awusaziba, doğumdan sonra yaptığı açıklamada, yaşı nedeniyle hamileliğine bile inanamadığını belirtti.

Yıllar sonra anne olmanın büyük mutluluk olduğunu dile getiren Awusaziba, "Allaha şükür ediyorum bugün sadece anne değil, üçüzlerin annesi oldum." dedi.

Anne ve bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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