Nijerya'da 50 silahlı çete üyesi yakalandı

31.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:32

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Delta eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.

Delta Emniyet Müdürü Mohammed Hafiz Inuwa, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, eyalette son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Inuwa, "Operasyonlarda, 50 çete üyesi yakalandı ve çetelere ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildi." dedi.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda, bin 460 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: AA