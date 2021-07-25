Nijerya'da 5 Temmuz'da kaçırılan öğrencilerden 28'i daha kurtarıldı
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Nijerya'da 5 Temmuz'da kaçırılan öğrencilerden 28'i daha kurtarıldı

Nijerya'da 5 Temmuz'da kaçırılan öğrencilerden 28'i daha kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 5 Temmuz'da silahlı kişilerin liseye düzenlediği saldırıda kaçırılan öğrencilerden 28'i daha kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 5 Temmuz'da silahlı kişilerin liseye düzenlediği saldırıda kaçırılan öğrencilerden 28'i daha kurtarıldı.

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kaduna Başkanı John Hayab, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 Temmuz'da eyaletin Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'nde kaçırılan öğrencilerden 28'inin daha kurtarıldığını belirtti.

Hayab, silahlı kişilerin ellerinde hala 80'den fazla öğrencinin bulunduğunu ifade etti.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige de öğrencilerin kurtarıldığını doğrulayarak, nasıl kurtarıldığına dair bilgi vermedi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Jalige, diğer öğrencileri kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Silahlı kişiler, 5 Temmuz'da Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'ne düzenledikleri saldırıda onlarca öğrenciyi kaçırmıştı. Saldırının hemen ardından düzenlenen operasyonlarda 17 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez öğrenciler okullardan kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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