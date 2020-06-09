Nijerya'da 5 haftada 979 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü
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Nijerya'da 5 haftada 979 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde 5 haftada "gizemli hastalık" nedeniyle 979 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da 5 haftada 979 kişi
09.06.2020 01:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 01:58

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde 5 haftada "gizemli hastalık" nedeniyle 979 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, düzenlediği basın toplantısında, Kano eyaletinde 5 haftada gizemli hastalık nedeniyle üst düzey yetkililer ve sağlık personellerinin de aralarında bulunduğu 979 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ehanire, eyalette üç günde henüz anlaşılamayan gizemli bir hastalık nedeniyle 150 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgeye ekip gönderildiğini söyledi.

Ekiplerin eyalette yaptığı araştırmalar göre hayatını kaybedenlerin çoğunun 65 yaş üstü olduğunun altını çizen Ehanire, ölümlerinin yüzde 50 ile 60'nın yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklandığını kaydetti.

Kano hükümeti, eyalette çıkan gizemli hastalığın daha önce Kovid-19 olmadığını, ölümlerin yüksek tansiyon, diyabet, menenjit ve sıtma gibi hastalıklardan kaynaklandığını savunmuştu.

Hükümet, salgını önlemek için nisan ayında eyalette sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Nijerya'da şimdiye kadar görülen 12 bin 486 Kovid-19 vakasının 999'ü Kano'da olurken, ülkede 354 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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