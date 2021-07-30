Nijerya'da 42 Boko Haram ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
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Nijerya'da 42 Boko Haram ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da 42 Boko Haram ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 42 kişi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 42 kişi etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, son iki hafta ülkenin kuzeydoğu, kuzeybatı ve kuzey ortasındaki bölgelerinde Boko Haram ve silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 16 Boko Haram ve 26 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Rehin alınan 93 kişinin operasyonlarda kurtarıldığını belirten Onyeuko, 41 silahlı çete üyesinin de yakalandığını da ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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