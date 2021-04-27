Nijerya'da 40 silahlı çete üyesi yakalandı
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Nijerya'da 40 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'da 40 silahlı çete üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Edo eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

Nijerya'nın Edo eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Edo Komiseri George Edem, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Benin'deki operasyonlarda 40 çete üyesinin yakalandığını ve çetelere ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini söyledi.

Edem, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini aktardı.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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