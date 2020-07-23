Nijerya'da 4 Çinli fidye için kaçırıldı Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Cross River eyaletinde 4 Çinli fidye için kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Cross River eyaletinde 4 Çinli fidye için kaçırıldı.

Cross River Eyaleti Polis Sözcüsü Irene Ugbo, yerel basına yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce, ticaret için eyaletin Akamkpa bölgesine gelen Çin vatandaşlarının aracına baskın düzenlediğini belirtti.

Baskında araçta bulunan polisin öldürüldüğünü kaydeden Ugbo, 4 Çinlinin de kaçırıldığını ifade etti.

Ugbo, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanları bulmak için operasyon başlattıklarını aktardı.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu"nda 2 bin 504 çete üyesi yakalanmış ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: AA