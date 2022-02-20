Nijerya'da 4,7 milyon dolar sahte para ele geçirildi - Haberler
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Nijerya'da 4,7 milyon dolar sahte para ele geçirildi

AA, Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da 4,7 milyon dolar sahte para ele geçirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 4,7 milyon dolar sahte para ele geçirildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 4,7 milyon dolar sahte para ele geçirildiği bildirildi.

Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumundan (NDLEA) yapılan açıklamada, Lagos'tan başkent Abuja'ya gönderilen bir sevkiyatın, Abaji bölgesinde ele geçirildiği belirtildi.

Kurumun 4,7 milyon dolar sahte banknot ele geçirdiği ifade edilen açıklamada, banknotları taşıyan 52 yaşındaki Abdulmumini Maikasuwa'nın gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Hong bölgesinin yanı sıra Bauchi ve Lagos eyaletlerinde 373,8 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika, Nijerya, dolar, Güncel, Haberler

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