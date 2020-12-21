Nijerya'da 38 mahkum hapishaneden firar etti
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Nijerya'da 38 mahkum hapishaneden firar etti

21.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:42
Nijerya'da 38 mahkum hapishaneden firar etti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Enugu eyaletindeki bir hapishaneden 38 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Enugu eyaletindeki bir hapishaneden 38 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Enugu Eyaleti Polis Komutanlığından yapılan açıklamada, eyaletteki hapishanede dün gece şiddet olayları çıktığı belirtildi.

Şiddet olaylarının ardından cezaevindeki 38 mahkumun firar ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Polisin, firarilerin yakalanması için çalışma başlattığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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