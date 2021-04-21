Nijerya'da 30 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
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Nijerya'da 30 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da 30 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda, 30 çete üyesi öldürüldü.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda, 30 çete üyesi öldürüldü.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu yaptığı açıklamada, eyaletin Gobirawa, Gora, Rini ve Madoti Dankul köylerinde silahlı çetelere operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 30 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Shehu, çok sayıda kişinin yaralı olarak bölgedeki ormana kaçtığını söyledi.

Shehu, eyalette silahlı çetelerle mücadelede halkın da itidalli olması çağrısında buldu.

"Uçuşa yasak" bölge ilan edildi

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Buhari, Zamfara eyaletine 6 bin asker sevk ederek, silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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