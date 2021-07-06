Nijerya'da 3 yılda 4,5 trilyon varil petrol çalındı
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Nijerya'da 3 yılda 4,5 trilyon varil petrol çalındı

Nijerya'da 3 yılda 4,5 trilyon varil petrol çalındı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, son 3 yılda 4,5 trilyon varil petrol çalındığı bildirildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, son 3 yılda 4,5 trilyon varil petrol çalındığı bildirildi.

Çevre Bakanı Muhammed Abubakar, Enformasyon ve Kültür Bakanlığı tarafından başkent Abuja'da düzenlenen "Petrol ve Gaz Altyapısını Korumak" başlıklı toplantıda yaptığı açıklamada, Nijerya Doğal Kaynakları Ajansı verilerine göre, 2018'den bu yana 4,5 trilyon varil petrol çalındığını kaydederek, bu durumun ülke ekonomisini büyük zarara uğrattığını belirtti.

Bazı istatistiklerin Nijerya'yı en fazla petrol sızıntısı yaşanan ülke olarak gösterdiğini dile getiren Abubakar, boru hatlarına düzenlenen saldırılar nedeniyle 2015'ten Mart 2021'e kadar ülkede 4 bin 929 kez petrol sızıntısı yaşandığını kaydetti.

Abubakar, bu durumun gittikçe endişe verici bir hal almaya başladığının altını çizerek, hükümetin buna yönelik çözümler aramaya devam ettiğini ifade etti.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu ülkenin Delta bölgesinde, günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yaptığı ancak silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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